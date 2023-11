Les supporters pourront acheter leurs tickets pour l'Euro 2024 à partir du 5 décembre

La vente des tickets se fera via l'intermédiaire du groupe de supporters 1895 dont les membres recevront un code pour acheter leur ticket sur la plateforme de l'UEFA, l'Union européenne de football.

Pour récompenser ses plus fidèles supporters, l'URBSFA a divisé la période de vente en quatre "vagues" sur base d'un classement déterminé par le nombre de matches auxquels les supporters ont assisté. "Au plus ils ont assisté aux matches, au plus ils ont obtenu de points. Et donc au plus vite ils auront accès aux tickets pour l'EURO", a précisé l'Union belge dans son communiqué.