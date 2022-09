Ligue des Nations - Kevin De Bruyne : "Bien pour apprendre de jouer contre ce système"

(Belga) Homme du match avec un but et un assist et une première période éblouissante, Kevin De Bruyne a reconnu au micro de RTL Sport qu'il n'a pas vraiment tremblé même quand les Gallois ont réduit la marque au début de la 2e mi-temps.

"On a jouée une très bonne première mi-temps. En 2e mi-temps, on a commis une petite erreur de prendre ce but. Mais même après le 2-1, je n'avais pas le sentiement que le Pays de Galles allait presser. Il a joué en 5-4-1. Ce n'était pas à nous de prendre des risques. C'était bien pour apprendre à jouer contre ce système (de jeu, ndlr)." (Belga)