Liste des 26 joueurs pour le Mondial: qui sont les grands perdants ?

Roberto Martinez a rendu son verdict et sa liste de 26 noms qui défendront les couleurs belges, dans quelques jours, lors de la Coupe du Monde au Qatar.

Si des noms tels que Courtois, Hazard, De Bruyne ou encore Castagne étaient attendus, d'autres étaient en ballotage et n'était pas du tout certain d'embarquer dans quelques jours vers le Qatar.

Parmi ces joueurs, Dries Mertens, que certains annonçaient en bout de course, Zeno Debast, pas certain d'être reconduit après ses deux premiers matchs en Ligue des Nations ou encore Wout Faes, qui n'avait été jusqu'alors rappelé qu'une seule fois avec les Diables.

Et les malheureux sont...

Mais pour d'autres, la sentence est tombée et ils devront se contenter de regarder leurs copains depuis chez eux. C'est notamment le cas de Dedryck Boyata : le défenseur, revenu en Belgique, du côté de Bruges, pouvait légitimement espérer une sélection ; il n'en sera rien, Martinez ayant préféré les jeunes Faes, Theate et Debast.

Même histoire pour Jason Denayer : l'ancien de Lyon, 35 sélections avec les Belges, devra se contenter d'une place de réserviste.

Plus cruel encore, Alexis Saelemakers ne sera pas de la partie également au Qatar, et c'est musculairement que la balance a sans doute penché. Encore légèrement blessé, et sur la touche depuis de nombreuses semaines, le joueur de l'AC Milan ne prendra pas part à l'aventure.

Et enfin, Roméo Lavia. Bien que plus jeune (18 ans seulement), le jeune joueur de Southampton, auteur de prestations convaincantes en Angleterre aurait pu prétendre à une place parmi les 26. Mais pas de panique pour lui, de nombreuses compétitions internationales se dresseront très certainement devant lui dans le futur.