Loïs Openda sélectionné pour disputer l'Euro espoirs avec trois autres Diables Rouges

Loïs Openda fait partie de la sélection officielle de Jacky Mathijssen pour disputer l'Euro espoirs de football, qui se déroulera en Géorgie et en Roumanie du 21 juin au 8 juillet. Avec Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx, ce sont quatre joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco dans l'équipe seniors qui s'en iront renforcer les Diablotins dans les prochains jours. Le sélectionneur de l'équipe nationale U21 en a fait l'annonce en conférence de presse, mercredi.

Openda (RC Lens), Al-Dakhil (Burnley), Deman (Cercle Bruges) et Vranckx (AC Milan) font donc l'objet d'une double sélection. Ils devraient être présents auprès des Diables Rouges qui affronteront l'Autriche et l'Estonie les 17 et 20 juin prochains.

Ils rejoindront ensuite "dès que possible" le groupe des espoirs. Les Diablotins affronteront jeudi Israël à 19h30 (heure belge), et ouvriront leur tournoi face aux Pays-Bas le 21 juin à 18h00.