Loïs Openda titularisé en attaque aux côtés de Romelu Lukaku contre l'Autriche

Après 11 montées au jeu, il s'agit de la première titularisation d'Openda. En l'absence de Thibaut Courtois et Koen Catseels, Matz Sels prendra place dans le but. Devant lui, Tedesco confirme son quatuor défensif formé par, de droite à gauche, Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen et Arthur Theate. Orel Mangala et Amadou Onana s'occuperont de l'entrejeu. Dodi Lukebakio et Jérémy Doku animeront les ailes. Il reste à voir si Openda évoluera sur la même ligne que Lukaku ou plutôt derrière lui, à l'instar de Yannick Carrasco (sur le banc) ou Leandro Trossard (blessé) lors des matchs précédents.

Les deux équipes se partagent la tête du groupe avec 13 points en 5 rencontres, loin devant la Suède (6). Si une des deux équipes s'impose, elle validera son ticket pour l'Allemagne.