Lukaku critique après un but rapide face à l'Estonie: "Le prochain match devra être meilleur"

Avec deux buts, ses 65e et 66e en 99 matches internationaux, Romelu Lukaku a de nouveau joué un rôle important dans la victoire (2-5) des Diables rouges jeudi soir en Estonie.

Après un début hésitant, les Belges se sont vite retrouvés menés 1-0. "C'est malheureux que nous ayons encaissé aussi rapidement", a déclaré Romelu Lukaku après le match. "Nous aurions dû commencer le match différemment, mais nous avons heureusement bien récupéré par la suite. Mais cela ne fonctionne pas toujours, il faut donc essayer d'éviter ce genre de situation. Dimanche, il faudra être meilleur, car la République tchèque est un adversaire plus fort et dangereux".

Hans Vanaken était titulaire pour la sixième fois avec les Diables et a signé un excellent match, couronné par un but et une passe. "Je suis très heureux de cette opportunité et d'avoir pu me montrer à nouveau. J'essaie toujours de montrer à l'entraîneur que je suis prêt à jouer. J'espère avoir marqué des points aujourd'hui."

Une passe trop courte d'Alexis Saelemaekers vers Vanaken a conduit au premier but après deux minutes de jeu. "Alexis reçoit le ballon sur la droite, je suis au milieu. Il donne le ballon latéralement. Pour moi, c'était prendre un risque car l'adversaire était entre nous deux et pouvait aller vers le but. Il aurait mieux valu qu'Alexis n'essaie pas de me jouer cette balle directement. Nous avons donc été menés 1-0, mais la réaction après coup a été très bonne. C'est agréable de jouer au football dans une équipe avec de tels atouts. Quand Hazard et Lukaku sont près de vous, le jeu est plus facile et plus rapide."