Lukaku sélectionné pour la Coupe du Monde: "On a déjà procédé de la sorte avec Witsel et Kompany", explique Martinez

L'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku, qui était incertain en raison d'une blessure à une cuisse, est finalement retenu dans la sélection des 26 internationaux belges pour le Mondial-2022 au Qatar, a annoncé jeudi le sélectionneur Roberto Martinez.

"Romelu est médicalement apte, je crois que c'est assez clair", a déclaré le sélectionneur espagnol lors d'une conférence de presse au QG des Diables rouges à Tubize, au sud de Bruxelles. "Romelu est un joueur très important. En ce moment, Romelu reçoit encore soins. Il y aura deux phases dans cette Coupe du monde. Il n’a pas de traitement spécial. On espère qu’il pourra être fit pour cette deuxième partie. On a déjà procédé de la sorte avec Witsel et Kompany."

La sélection de 26 Diables Rouges



Gardiens: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Défenseurs: Zeno Debast, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Wout Faes, Arthur Theate, Leander Dendoncker, Thomas Meunier, Timothy Castagne

Milieux: Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Amadou Onana, Thorgan Hazard, Axel Witsel, Amadou Onana

Attaquants: Eden Hazard, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Lois Openda

Les réservistes

Jason Denayer, Bryan Heynen, Dodi Lukebakio et Alexis Saelemaekers