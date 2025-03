"Lukebakio est dans la forme de sa vie": Dans Le Vestiaire fait sa liste d'attaquants pour les Diables

La sélection nationale approche, et Rudi Garcia donnera la liste officielle ce vendredi. L'équipe de Dans le Vestiaire s'est penchée sur la question des attaquants en proposant sa propre liste.

Pour Silvio Proto, pas de grandes surprises : on retrouve Lukaku, Openda, De Ketelaere, Doku, Trossard et Bakayoko et Lukebakio.

Et pour ce dernier, l'ancien gardien d'Anderlecht ne mâche pas ses mots. "Lukebakio est dans la forme de sa vie. Avec ce qu’il fait à Séville, c’est un titulaire pour moi", explique-t-il.