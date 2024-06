L'URBSFA regrette la décision de la ville de Bruxelles pour Belgique-Israël

"Les supporters poussent toujours nos joueurs et nous aimons jouer nos matches dans un stade Roi Baudouin enthousiaste. Nous comprenons et partageons l'inquiétude autour de la situation en Israël et Palestine et les conséquences sur la sécurité. Nous savions que le match contre Israël se jouerait probablement sans public et l'avions accepté. La sécurité prime toujours", a réagi l'URBSFA.

La ville de Bruxelles a annoncé mercredi dans un communiqué qu'elle jugeait "impossible l'organisation de ce match à très haut risque sur son territoire" suite aux tensions liées au conflit israélo-palestinien.