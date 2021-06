Malaise cardiaque de Christian Eriksen: "Des joueurs étaient en larmes avant le match", confie Roberto Martinez

Roberto Martinez a forcément évoqué l'accident de Christian Eriksen, victime d'un problème cardiaque lors de Danemark - Finlande en début de soirée dans l'autre match du groupe B de cet Euro 2020. L'international danois est proche de nombreux Diables Rouges, lui qui joue en club avec Romelu Lukaku à l'Inter et qui a connu Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Nacer Chadli à Tottenham.



"Il y avait beaucoup de tristesse. Nous regardions le match en direct et cinq minutes après nous avions notre réunion d'équipe. C'était compliqué de parler de football. Cela a été un choc, des joueurs étaient en larmes", a dit Martinez. "Ce n'était pas à nous de décider si nous pouvions jouer ou pas. Nous suivons simplement les instructions. Heureusement nous avons eu de bonnes nouvelles en provenance de Copenhague", a ponctué Martinez. L'état d'Eriksen s'est stabilisé, lui qui a été emmené directement à l'hôpital.