Malgré son manque de temps de jeu à l'Atlético, Vermeeren a appris: "J'avance pas à pas"

Passé de son club formateur à un grand d'Europe, le jeune Diable Rouge a été bousculé. "La différence de niveau est très grande entre l'Atlético et l'Antwerp, plus que je ne l'aurais cru. Tout se passe plus vite, et le niveau individuel est très élevé. J'en ai beaucoup appris, et j'ai compris qu'il fallait être attentif à chaque seconde."

"Physiquement, et en termes d'intensité, le niveau est également bien plus élevé. Tout va plus vite. J'ai beaucoup travaillé physiquement. Cela me permet d'apporter beaucoup plus d'intensité qu'avant. Je jouais beaucoup plus en Belgique, et cette pause forcée m'a permis de faire beaucoup de pas sur ce plan."

Arthur Vermeeren n'a pas été ébranlé par les six derniers mois. Il veut faire son trou dans la capitale espagnole. "Simeone m'a affirmé sa confiance et m'a expliqué qu'il fallait que je continue sur cette lancée. J'ai 19 ans, je suis très heureux d'être dans ce club, de ce qu'il englobe et de ce qu'il incarne. Je ne panique pas, je travaillerai dur pour obtenir ma chance et n'abandonnerai pas. Je me sens à ma place."