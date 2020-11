Martinez "optimiste" quant à la présence de Lukaku, même s'il y a "toujours un doute"

(Belga) Roberto Martinez s'est montré optimiste quant à la présence de Romelu Lukaku dimanche contre l'Angleterre. "Je suis optimiste, mais il y a toujours un doute", a confié le sélectionneur en visioconférence avec la presse, samedi.

Lukaku s'est blessé aux adducteurs avec l'Inter Milan fin octobre. Jeudi et vendredi, il s'est entraîné individuellement à Tubize. "Dans le football international, tu tires des avantages à travailler de manière individuelle", a expliqué Martinez. "Ce n'est pas une période de quantité, c'est une période de qualité. Nous sommes très heureux de la session qu'il a eue hier. Tout était sous contrôle. Il y a encore une autre session aujourd'hui. Je suis optimiste. Il y a toujours un doute car il a besoin de rejoindre le groupe, mais je suis très heureux de sa séance d'hier. Je dirais que tous les joueurs semblent disponibles pour le match. Probablement seuls Jérémy Doku, Leander Dendoncker et Dedryck Boyata seront testés aujourd'hui pour voir s'ils sont à 100 pour-cent pour le match et si pas, ils seront disponibles pour mercredi (contre le Danemark, ndlr)." La Belgique affrontera l'Angleterre dimanche et le Danemark trois jours plus tard. L'Angleterre terminera sa campagne par la réception de l'Islande mercredi. Actuellement, les Diables Rouges sont en tête du groupe avec 9 points. Danois et Anglais suivent avec 7. L'Islande est bloquée à 0. La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation. (Belga)