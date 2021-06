Matty, supporter finlandais qui vit à Bruxelles: "C'est la 1ère fois que la Finlande participe à un tournoi comme ça"

Les Diables Rouges affrontent la Finlande ce soir dans leur 3e et dernier match du groupe B de l'Euro 2020 de football. Des Hiboux Grands-Ducs qui font vivre un véritable rêve à tous les Finlandais. C'est le cas de Matty Salakari, supporter finlandais qui vit à Bruxelles depuis 12 ans.

Lundi soir à Saint-Pétersbourg (21h) dans le groupe B de l'Euro 2020, la Finlande et la Belgique se défieront pour la douzième fois de leur histoire.

Une match qui sera tout particulier pour Matty Salakari. Ce Finlandais de 35 ans, qui habite Bruxelles depuis une douzaine d'années, n'en revient toujours pas de voir son pays à l'Euro. Pour la première fois de son histoire. "Bien sûr, c'est exceptionnel pour la Finlande de participer à un tournoi comme ça, c'est la première fois. Pour les supporters, c'est vraiment exceptionnel. On ne sait pas trop comment se comporter parce que c'est une première pour nous. On a toujours regardé ce genre d'événements à la télévision. Mais cette fois, pas mal de Finlandais se sont rendus sur place, c'est vraiment exceptionnel. Je suis très content, très heureux".

Lui qui a joué au football, à un niveau amateur, avait suivi son équipe dans les qualifications. "J'avais regardé le match décisif contre le Liechtenstein avec des Finlandais dans une salle à Bruxelles et c'était super. C'est la première fois qu'on se qualifiait, on a bien fêté ça".

Le bilan belge contre la Finlande est, de manière assez surprenante, négatif. En onze confrontations, la Belgique ne compte que 3 victoires pour 4 défaites et autant de partages. Les Diables Rouges restent aussi sur une série de 7 matches sans victoire contre la phalange finlandaise. Il faut remonter à octobre 1968 pour retrouver la trace d'une victoire des Diables contre les Hiboux Grands-Ducs. "Ce match tombe bien, j'aime bien quand la Finlande joue contre la Belgique", dit-il dans un sourire. "Ces dernières années, on n'a pas perdu, c'est déjà pas mal. Et on a donc beaucoup d'espoir pour le match. J'espère que ces statistiques ne vont pas changer".

Car les Diables Rouges ne sont plus ceux rencontrés il y a quelques années. "Et pour moi, cela a été un plaisir de voir comment la Belgique a évolué les 10 dernières années. C'est aujourd'hui une des meilleures équipes du monde, peut-être la meilleure, qui sait...".

Son pronostic pour le match, il le dévoile en rigolant: "3-0 pour la Finlande et plus de questions de mes copains belges. Tout le monde est conscient qu'entre la Belgique et la Finlande il y a une différence. On reste très amical. Moi, j'essaie de dire 'on va voir, on ne sais jamais en foot', mais tout le monde comprend que la Belgique va probablement gagner. Mais je ne peux pas dire que la Finlande n'a pas de chance, et j'espère un bon match avec mes mais pour bien fêter cela ensemble".