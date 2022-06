Mauvaise nouvelle chez les Diables Rouges: Romelu Lukaku sera absent plus longtemps que prévu

Déjà forfait pour la réception de la Pologne mercredi, Romelu Lukaku ne jouera pas non plus le match des Diables Rouges au pays de Galles le samedi 11 juin lors de la 3e journée de la Ligue des Nations. Roberto Martinez l'a annoncé mardi en conférence de presse.

Sorti blessé à la cheville à la 26e minute de la défaite belge contre les Pays-Bas (1-4) vendredi, l'attaquant de Chelsea n'a "qu'une très petite chance" de jouer le mardi 14 juin en Pologne, 4e et dernier match de ce rassemblement. "Les nouvelles ne sont pas aussi mauvaises que prévu", a toutefois nuancé le sélectionneur. "Si nous avions eu deux ou trois matches, il aurait quitté le camp. Mais il reste un très mince espoir de le voir disputer le 4e match", a déclaré l'Espagnol depuis le centre national de Tubize. "Il a été très impressionnant pendant 25 minutes contre les Pays-Bas. Romelu a toujours constitué une menace et j'étais vraiment ravi de son entame de match. Sans lui, nous allons devoir jouer d'une autre manière, c'est certain", a ponctué Martinez.

Lukaku, après une collision avec un équipier la semaine dernière à l'entraînement, était l'un des seuls joueurs incertains à la veille du derby des plats pays. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges avait finalement tenu son rang. Placé sur le côté droit de l'attaque belge, dans un rôle similaire à celui qu'il avait eu contre le Brésil en quarts de finale du Mondial 2018, il s'est blessé dans un duel avec le défenseur 'oranje' Nathan Aké.

Remonté sur la pelouse après avoir reçu des soins, l'attaquant de Chelsea a demandé son changement quelques instants plus tard, cédant sa place à Leandro Trossard.