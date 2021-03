Menés, les Diables Rouges ont vaincu le pays de Galles et débutent bien leurs qualifs: "On avait deux choix"

Bons débuts pour la Belgique: les Diables Rouges ont battu le pays de Galles 3 à 1 en match de qualifications pour le Mondial-2022 (1re journée, groupe E), mercredi soir dans le petit stade de Louvain. Les Gallois avaient pourtant ouvert le score à la 10e, avant que les Belges ne marquent aux 22e (De Bruyne), 28e (T. Hazard) et 73e (Lukaku, penalty).

"On avait deux choix. Le premier: accepter (le premier but des Gallois) et laisser la performance nous échapper. Le deuxième: montrer de la personnalité et du courage, et c'est ce que l'équipe a fait. Ils n'ont jamais lâché le jeu mais on a marqué deux très beaux buts. Même si on ne s'est pas créé tellement d'opportunités, à chaque fois qu'on était face au goal, c'était une chance de marquer. Donc je suis très content, pas par rapport au style de la performance, mais par rapport aux personnalités incroyables que les joueurs ont montré aujourd'hui", a expliqué Roberto Martinez, le sélectionneur, en interview après la rencontre.

"On n'a pas paniqué, on a continué à jouer notre jeu. On sait que le pays de Galles est une bonne équipe, dangereuse. Mais on ne leur a pas laissé de chance aujourd'hui. On savait qu'on devait être prudent, mais aussi qu'on avait beaucoup de qualités vers l'avant, un bon jeu offensif. Et on a réussi, on a marqué à trois reprises", a déclaré pour sa part Youri Tielemans :