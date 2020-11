Michy Batshuayi met la pression sur les Diables Rouges: "On veut confirmer qu'on est une génération dorée" (vidéo)

Les Diables Rouges ont du pain sur la planche. Notre équipe nationale est toujours en lice pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Nations mais vise surtout l'Euro 2020, devenu l'objectif premier de ces joueurs.

Interrogé par Emiliano Bonfigli, Michy Batshuayi a dévoilé ses ambitions. "Pour le moment, mon rêve, c’est de gagner un trophée avec l’équipe nationale. De ramener un trophée au pays", admet-il, sourire aux lèvres. Et il ne peut pas choisir entre un Euro ou une Coupe du Monde. "Les deux !", répond-il, confirmant ainsi, s'il le fallait encore, que la Belgique vise très haut.

Et selon l'attaquant, ce n'est pas irréaliste. Au contraire. "C’est un objectif de gagner un trophée avec l’équipe nationale. C’est tout à fait possible, ce n’est pas un rêve, c’est un objectif. J’aimerais beaucoup. On se connaît mieux les uns les autres, on a perdu dans des compétitions donc on a la rage. On veut tous confirmer qu’on est une génération dorée. Les chiffres ne mentent pas, on doit remporter quelque chose, c’est tout", détaille-t-il.

Voilà qui demande confirmation dès cette semaine en Ligue des Nations.