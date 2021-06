Ce soir contre la Grèce en match de préparation, les Diables devront se passer de la plupart de leurs joueurs chevronnés. Courtois, Vertonghen, Vermaelen, Witsel, De Bruyne et Eden Hazard ne joueront pas. Et pour le premier match du tournoi, il semble acquis que ni Witsel, ni De Bruyne ne seront rétablis.

Pour Simon Mignolet, qui sera titulaire ce soir, ce n'est pas un problème. "On a une très bonne équipe, un très grand noyau avec beaucoup de joueurs prêts pour jouer et c’est à nous, le groupe, de gérer et de garder l’esprit dans le groupe même s’il y en a d’autres qui ne peuvent pas jouer donc. Et ça ici, je crois qu’avec l’expérience qu’on a et la confiance qu’on a, on a un noyau qui peut jouer avec des blessures ou avec des suspensions, parce que ça c’est aussi un cas pendant le tournoi, et aussi avec tous les matchs qu’on doit jouer, avec 2 / 3 jours entre les matchs, il faut aussi être capable de jouer avec un autre noyau", a-t-il déclaré en conférence de presse hier.