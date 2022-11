Mondial 2022 - Déçu, Roberto Martinez revient néanmoins sur les progrès et enseignements de la rencontre

(Belga) Roberto Martinez a réagi en conférence de presse à l'issue de la défaite des Diables Rouges lors du match amical face à l'Egypte, 2-1, vendredi soir. Déçu mais pas inquiet, le sélectionneur national est revenu sur les enseignements tirés à propos de ses joueurs pendant les nonante minutes.

Martinez a voulu retenir les points positifs, bien que tempéré quant à la performance de ses hommes. Entre autres, le temps de jeu dont ont bénéficié plusieurs joueurs, parmi lesquels Eden Hazard, pour se mettre au diapason. "Eden a joué au niveau de l'équipe. On voit qu'il a besoin de minutes et d'affûtage. Je ne vais pas m'attarder sur les performances individuelles", a commenté un sélectionneur toujours déçu de la prestation collective. Une défense quasiment inédite avec Arthur Theate, Zeno Debast et Toby Alderweireld a débuté la rencontre au Koweit alors que Leander Dendoncker était attendu dans le onze. "La raison pour laquelle Leander n'a pas eu de minutes est que nous ne pouvions faire que six remplacements. J'aurais préféré voir un peu plus de joueurs à l'œuvre." Le choix d'aligner Hans Vanaken au milieu de terrain a lui aussi interrogé, tandis que la plupart des observateurs imaginaient retrouver Youri Tielemans. "Hans a eu un peu de malchance lors de sa précédente titularisation avec les Diables Rouges. Il pouvait donc utiliser les minutes et c'était une excellente occasion pour cela", s'est justifié Martinez. Pour se réveiller, comme le souhaite le sélectionneur, il faudra que les cadres répondent présents. Avec Eden Hazard en recherche de rythme et Romelu Lukaku incertain, seuls Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne semblent affûtés au combat. Vertonghen a retrouvé le terrain, tandis que Trossard devrait faire son retour pour la compétition. "Je m'attends à ce qu'il soit en forme pour le premier match de groupe", a conclu Martinez. (Belga)