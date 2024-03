"On n'encaisse pas et on est déçu, c'est frustrant", confie John O'Shea

John O'Shea, sélectionneur intérimaire de l'Irlande, était un peu "frustré" par le résultat après le 0-0 la Belgique, samedi, en match de préparation, à Dublin. "On n'encaisse pas contre la Belgique, mais on est un peu déçu à la fin", a résumé l'ancien défenseur de Manchester United et de l'Antwerp en conférence de presse.

"Nous avons eu les meilleures occasions", a déclaré O'Shea. "Nous savions qu'ils joueraient en 4-3-3 et avec l'effectif talentueux qu'ils ont, ils ont effectué des changements avec des jeunes qui évoluent dans des clubs du top en Europe. Donc c'était un gros défi. Quand on voit les grosses occasions que nous nous sommes créées, c'est ce que nous avions travaillé: être compacts, agressifs. C'est dommage que nous n'ayons pas été récompensés en ce sens, surtout en première période. C'est ce qui m'a le plus marqué."

"C'est frustrant", a reconnu O'Shea. "C'est vrai que la Belgique a eu plus souvent la possession, mais nous le savions à l'avance et cela ne nous dérangeait pas, car nous savions que nous pourrions faire mal en contre. Si nous avions converti nos occasions, les Belges auraient dû s'ouvrir et nous aurions pu exploiter cela. C'est frustrant dans ce sens-là: on joue la Belgique à Dublin, on n'encaisse pas, mais on est un peu déçu à la fin aussi."