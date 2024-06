Nicolae Stanciu élu homme du match de Roumanie-Ukraine

Nicolae Stanciu a été élu homme du match au bout de la rencontre entre la Roumanie et l'Ukraine, dominée par les Tricolores (3-0). Il s'agissait de la première rencontre du groupe E alors que la Belgique et la Slovaquie s'affrontent aussi jeudi (18h00).

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht et capitaine roumain aura galvanisé son équipe en marquant le premier but de la rencontre. Une frappe en dehors du rectangle parfaitement enroulée sous la barre et probablement l'une des réalisations du tournoi à l'heure actuelle.

Le joueur de Damac FC en Arabie saoudite a réussi 19 de ses 24 passes (79%) et aura couvert 10,71 km de terrain durant ses 87 minutes de jeu.