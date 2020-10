Non-repris chez les Diables Rouges, Arnaud Bodart met les choses au clair

Arnaud Bodart n'est pas encore Diable Rouge. Malgré plusieurs défections dans ce secteur, le portier du Standard a été retenu chez les espoirs. Pas un problème pour le principal intéressé.

C'était l'une des interrogations sur la sélection des Diables Rouges: Arnaud Bodart allait-il en faire partie ? La réponse est non, malgré plusieurs forfaits de dernière minute, dont celui de Thibaut Courtois. Le gardien du Standard, excellent depuis le début de la saison, a lui été repris chez les U21, ce qui n'a pas manqué de faire naître certaines polémiques.

Interrogé à ce sujet, Arnaud Bodart a tenu à mettre les points sur les i: il vaut arriver en sélection mais n'est pas pressé d'y être, surtout dans un rôle de réserviste. "On veut y arriver. En tant que footballeur et amoureux du foot c’est ce qu’on veut", a-t-il confirmé à la RTBF. "Mais de là à dire que j’en fais une obsession, non pas du tout. J’ai un peu vu aussi ce qu’il se passait par rapport aux gardiens justement chez les Diables mais ça ne me touche pas, car je préfère être chez les Diablotins et jouer", a-t-il poursuivi.

Il n'y a donc, semble-t-il, aucune déception réelle chez Arnaud Bodart. Nul doute qu'il finira par découvrir la sélection, mais se montrer patient est aussi une qualité dans le football.