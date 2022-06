Notre meilleure équipe pour le derby: voici le onze probable des Diables Rouges contre les Pays-Bas

Les Diables Rouges affronteront ce soir les Pays-Bas pour leur premier match de la saison en Ligue des Nations. Un derby entre voisins aux allures de blockbuster du groupe. Une rencontre que nos joueurs abordent avec l'envie de prendre les trois points devant un stade Roi Baudouin sold-out, une première depuis 2018.

Dans le onze belge, on devrait avant tout compter sur le retour des habitués de la sélection. Des joueurs comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Axel Witsel et Jan Vertonghen seront impliqués dans cette partie. Ils seront accompagnés de quelques joueurs moins habitués et qui doivent combler des absences. Arthur Boyata semble le mieux placer pour remplacer Denayer, bien que Theate puisse lui aussi revendiquer une place, tandis que Simon Mignolet devrait recevoir la confiance du sélectionneur pour suppléer Thibaut Courtois.

Voici donc le onze probable des Diables Rouges (3-5-2).

Le onze probable: Mignolet - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne - Hazard, De Bruyne, Lukaku.