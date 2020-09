Nous cache-t-on quelque chose autour de Thibaut Courtois ? Nos consultants donnent leur avis sur son absence

Georges Grün et Mbaye Leye se sont exprimés, sur notre plateau, sur l'absence de Thibaut Courtois lors des deux prochains matchs de la sélection belge. Selon eux, l'absence de Courtois peut se justifier, mais entre les rumeurs de coronavirus et les arguments de Martinez, il y a trop de flou.

"Il faut une ligne de conduite", estime Georges Grün. "Soit on dit les vraies raisons, soit on ne dit rien. Mais dire qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, ça ne tient pas la route", estime même l'ancien Diable Rouge. "Je pense qu'on ne peut pas donner toutes les raisons", embraye Mbaye Leye, qui regrette une communication hasardeuse. "On ne peut pas donner des raisons qui suscitent autant de questions. Les gens ne vont pas avaler qu'il ne puisse pas jouer 90 minutes, mais il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire dans les journaux, ça il faut le respecter".

Ils sont par contre persuadés que Zinédine Zidane n'a pas fait pression pour récupérer le gardien à une semaine de la reprise. "Il faut montrer beaucoup plus de respect à Martinez, Zinédine Zidane ne va pas lui dire qui peut jouer", explique par exemple Mbaye Leye. Selon lui, il s'agit d'une raison physique.