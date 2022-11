Obelgix ne sera pas en tribune: le plus célèbre supporter des Diables Rouges a boycotté le Qatar

Nicolas Dardenne, plus connu sous le nom d'Obelgix, est un des plus célèbres supporters de notre équipe nationale. Ce dernier se déguise chaque fois en Obélix, version belge, pour aller soutenir notre sélection sur les grands tournois. Il est d'ailleurs devenu une petite mascotte officieuse des supporters belges.

Mais cette fois, il n'en sera pas. Dans une itnerview accordée à Sudinfo, Nicolas a avoué qu'il n'avait pas le coeur d'aller au Qatar, pour assister à une Coupe du Monde qui fait des vagues. "Boire une pinte à 17 euros au milieu du désert dans un stade climatisé alors que la crise énergétique fait rage ici ? Non, je ne me voyais pas faire ça", a-t-il avoué, avant de confirmer qu'il avait pourtant acheté des tickets, avant de se rétracter.

"Pour moi, à un moment donné, c’était clair et net : ma place n’est pas là. J’ai vendu mes billets et tiré un trait sur mes projets de voyage. bien que je n’aie jamais eu l’ambition d’être ‘le supporter le plus connu de Belgique’, ma présence à la Coupe du monde pourrait être comprise comme un signe de reconnaissance de l’organisation. Je n’approuve pas du tout cette Coupe du monde, bien au contraire. Donc je dois être cohérent et ne pas partir. Je suis un entrepreneur, père de deux enfants et supporter des Diables rouges. Je ne pense pas que je doive faire la leçon au peuple qatari. Vous m’imaginez dans la peau d’Obelgix avec une pancarte en carton réclamant une plus grande attention pour les droits de l’Homme au Qatar ? Non. Ce n’est pas mon rôle", a-t-il ensuite détaillé, saluant tout de même les 250 fans belges qui se rendront sur place pour soutenir la Belgique.

Tenez vous prêt: Obelgix confirme ensuite sa présence à l'Euro 2024 et au Mondial 2026, si tant est que la Belgique s'y qualifie, évidemment. Le rendez-vous est pris.