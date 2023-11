Olivier Deman a marqué des points: "Toujours un honneur de jouer pour son pays"

"C'est dommage car c'était une belle action. J'espère que ça rentrera la prochaine fois", a souri Deman. "J'ai essayé d'appliquer ce que l'entraîneur a demandé. À la mi-temps, on a corrigé certaines choses et ça a été mieux après la pause en étant plus offensif."

Positionné au poste d'arrière gauche, Deman, 23 ans, a été un des Diables les plus en vue mercredi soir. Très offensif, il est d'ailleurs passé à deux doigts d'inscrire son premier but en équipe nationale.

Au coup d'envoi, Deman faisait partie des quatre joueurs à fêter leur première titularisation sous Tedesco avec Zeno Debast, Ameen Al-Dakhil et Arthur Vermeeren. "Match amical ou non, c'est toujours un honneur de jouer pour son pays. Nous avons joué contre une équipe avec des qualités et avons montré que nous pouvions rivaliser avec les jeunes. Ce genre de match nous a apprend à faire les bons choix et respecter le plan de jeu. Je pense que nous avons réussi."

Passé au Werder Brême cet été, l'ancien joueur du Cercle Bruges poursuit aussi son apprentissage en Bundesliga. "Sans vouloir être négatif, le niveau en Bundesliga est bien plus élevé qu'en Belgique. On joue des gros matches chaque semaine. Jouer contre des grandes équipes, cela permet de progresser."