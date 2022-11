Onana sort les muscles, De Bruyne frustré = danger: notre préface de Belgique-Maroc

Il va briller: Amadou Onana joue des coudes

Auteur d'une belle montée au jeu, Amadou Onana pourrait être le grand gagnant de la débâcle collective contre le Canada. Présent dans les duels, plus mordant, auteur de bonnes projections offensives, il a gagné beaucoup de points, malgré un carton jaune.

Il pourrait en réalité prendre la place de Youri Tielemans, qui, de son côté, a déçu lors d'une première mi-temps apathique. Face à des Marocains qui attendront la moindre opportunité en reconversion, sa présence pourrait faire du bien. Quitte à être suspendu ensuite contre la Croatie, que la Belgique espère affronter en étant déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.

On y croit: Kevin De Bruyne veut répondre

Peu à son aise contre le Canada, le joueur de Manchester City n'a pas réussi à avoir son rendement habituel. Il a même pris le temps de le signaler à son entraîneur et à Alderweireld, avant de rappeler son ambition d'améliorer la qualité du jeu belge en conférence de presse.

Kevin frustré = danger. Avec sa qualité, on peut s'attendre à des étincelles. Si tant est que la Belgique arrive un peu mieux à contrôler la possession du ballon. Les Marocains, qui semblaient tétanisés par l'enjeu contre la Croatie, ne devront pas lui laisser un seul centimètre.

On n'y croit pas: Yannick Carrasco victime du système

Yannick Carrasco pourrait perdre sa place dans le onze, la faute à ce système à 3 défenseurs. Mal à l'aise défensivement, malgré sa vitesse, il avait été remplacé par Meunier et permis à Castagne de rejouer sur la gauche, stabilisant notre défense.

Techniquement, c'est l'un des meilleurs du groupe. Mais il a l'habitude d'évoluer un cran plus haut et sera plus utile si la Belgique affronte des équipes qui libèrent des espaces conséquents. C'est dommage, parce que le joueur est excellent.