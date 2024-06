Orel Mangala "ne pense pas à la défaite" face à la France

À l'instar du sélectionneur Domenico Tedesco, le milieu de terrain pointe la France comme favorite. "Ils ont gagné une Coupe du monde et ont atteint la finale récemment. C'est une équipe qui va toujours loin dans les grands tournois et qui connait ce genre d'enjeu. Mais les deux équipes voudront gagner."

En terminant à la 2e place de leur groupe, les Diables ont hérité de la France, 2e du groupe F, en huitièmes de finale et de la partie de tableau la plus difficile sur papier. Hors de question cependant pour Mangala et ses équipiers de penser à une élimination lundi. "Nous allons monter sur le terrain pour gagner. Je ne pense pas à la défaite et je n'ai pas envie de m'imaginer ce scénario", a confié le joueur de Lyon dimanche en conférence de presse.

Titulaire lors du premier match perdu contre la Slovaquie, Mangala a été relégué sur le banc au profit de Youri Tielemans contre la Roumanie et l'Ukraine. Le milieu défensif pourrait d'ailleurs retrouver une place de titulaire face aux Bleus lundi. "Je n'en ai aucune idée et je l'espère. Quand on commence un tournoi avec une défaite, c'est logique de faire des changements. C'est tombé sur moi mais je ne me suis pas senti visé. Si c'est pour le bien de l'équipe, je l'accepte. Un match contre la France, c'est excitant. C'est un match dont je rêvais et je suis heureux d'en être un acteur."