Pas d'embrouille, une discussion et tout est oublié: le Vestiaire débriefe l'ambiance chez les Diables Rouges (vidéo)

Y-a-t-il vraiment eu une prise de bec de grande ampleur dans le vestiaire des Diables Rouges ? Le Vestiaire s'est posé la question, après une journée marquée par les doutes survenus en raison de ces informations, qui ont été démenties en conférence de presse par Eden Hazard et Thibaut Courtois.

Pour nos consultants et invités de l'émission Dans le Vestiaire, tout cet épisode a été surinterprété. "Le groupe, je ne le sens pas si mal que ça", explique par exemple Julien De Sart, qui ne voit rien de particulièrement inquiétant. "Je comprends qu'il y ait des tensions, qu'ils se disent les choses. C'est logique, cela arrive souvent, parfois ça fait du bien. Il faut toujours croire en notre équipe nationale, cela reste des joueurs de qualités mondiales. Cela peut être beau s'ils s'en sortent", a-t-il détaillé.

Pour lui, les fans belges doivent d'ailleurs éviter de tomber dans le marasme et dans le défaitisme. "On est un peu durs avec eux", estime même le joueur de La Gantoise. "Je comprends qu'il y a beaucoup d'attente. Mais je me rappelle il y a 12 ans, on prenait un point contre l'Estonie et on se disait "ha". Les dernières années, ça a été un peu comme un rêve. On se qualifiait facilement, on a terminé troisième en Coupe du monde. C'est extraordinaire pour la Belgique. On a atteint un autre niveau. On a 3 sur 6 dans une Coupe du Monde, il reste un match, on peut se qualifier, il y a encore beaucoup d'espoir. Je pense que les champions qu'ils sont vont réagir jeudi contre la Croatie, j'y crois vraiment. Il y a eu un peu trop d'attente avant la Coupe du Monde, sur une génération qui est en fin de cycle. Mais ça reste des gens avec du talent. Je suis convaincu qu'ils vont sortir un grand match".

Pour Frédéric Gounongbe aussi, tout cela a pris des proportions démesurées. "Il n'y a rien d'anormal dans un collectif qui ne tourne pas, ce n'est pas un problème. Ce sont des choses qui arrivent. Ce qu'il se passe sur le terrain n'est pas à la hauteur de ce que tout le monde attend. On est à la Coupe du monde, face à des gens qui connaissent le football et face à des amateurs de football moins spécialistes. Mais c'est normal, c'est comme ça", a-t-il analysé, regrettant juste les propos de Courtois sur une taupe éventuelle. "Il y a deux soucis: il y a des réponses par presse interposée, ce n'est pas normal et ce qu'il se passe dans un vestiaire est supposé rester dans un vestiaire. C'est ce qui est un peu malaisant dans un groupe", estime-t-il à ce sujet.

Réponse des Diables Rouges jeudi sur le coup de 16h.