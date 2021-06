Kevin De Bruyne et Eden Hazard ne sont pas encore forfaits. Roberto Martinez a confirmé que les deux joueurs avaient passé un premier scan ce matin. Cela a confirmé les bonnes nouvelles.

"Il n’y a pas de dommages structurels majeurs. Ça veut dire que leur tournoi est toujours d’actualité et n’est pas fini pour eux. Mais on devra voir dans 24h comment leurs corps vont réagir, car le match contre l'Italie est vendredi. Les deux joueurs pourraient être remis sur pied s'il y a encore un match. Les nouvelles sont donc bonnes et on devra travailler au jour le jour,", a confirmé le sélectionneur Roberto Martinez. "Les premières informations sont positives dans les deux cas. Il s'agira d'une course contre la montre. Nous verrons au jour le jour. Si on jouait aujourd'hui, ils ne seraient pas prêts. Il y a une chance qu'ils soient prêts. Ils seront, quoi qu'il arrive, prêts si on passe en demi-finale", a-t-il détaillé.

Ce sera donc juste, mais ce n'est pas impossible !