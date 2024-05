Pas de prévente de tickets pour le match Belgique-Israël en Ligue des Nations

En revanche, aucun billet n'est disponible en ce moment en vue du match contre Israël le vendredi 6 septembre en raison de la situation politique dans ce pays du Proche-Orient.

La fédération s'en est expliqué. Elle "est en contact permanent avec les services de sécurité, la Ville de Bruxelles et le Gouvernement fédéral. La situation de sécurité est analysée et les évolutions sont évaluées de près. Plus d'infos seront communiquées plus tard", souligne le communiqué de l'Union belge.