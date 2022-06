Pas de révolution, mais des changements: le onze probable des Diables Rouges contre la Pologne

Les Diables Rouges affronteront la Pologne pour leur deuxième rencontre dans cette Ligue des Nations. Un match intéressant, face à une formation qui pourrait poser de graves problèmes à notre sélection.

Roberto Martinez a prévenu: il pourrait bien y avoir quelques changements, mais le système tactique restera le même. En défense, il y a ainsi de fortes chances que Theate soit préféré à Boyata, auteur d'un match plus compliqué face aux Néerlandais. Le principal changement pourrait intervenir dans la ligne médiane, avec Tielemans et Dendoncker qui pourraient suppléer Vanaken et Witsel. Witsel, en manque de temps de jeu, pourrait avoir du mal à enchaîner deux matchs en aussi peu de temps.

Eden Hazard s'est entraîné normalement et besoin de rythme. Il devrait donc jouer, tout comme Kevin De Bruyne, qui aura à cœur de corriger le tir après la déception des Pays-Bas. Michy Batshuayi semble le mieux placé pour remplacer Lukaku, blessé à la cheville.

Le onze probable: Mignolet - Vertonghen, Theate, Alderweireld - Castagne, Tielemans, Dendoncker, Meunier - E. Hazard, De Bruyne, Batshuayi