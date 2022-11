Petite frayeur chez les Diables Rouges: Leandro Trossard ne jouera pas contre l'Égypte

Demain, la Belgique affrontera l'Egypte, lors du seul match de préparation de cette Coupe du Monde. Une rencontre importante pour toute l'équipe, pour chaque joueur, qui doit trouver ses repères à six jours de l'entrée en lice dans la compétition.

Une rencontre que ne disputera évidemment pas Lukaku, blessé, mais qui avance dans le bon sens. "Romelu Lukaku progresse bien. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit prêt pour le premier match", a-t-il confirmé.

En revanche, Leandro Trossard n'en sera pas, après un petit souci de dernière minute. "Trossard sera absent aujourd'hui, il a pris un petit coup au pied et ne sera pas là demain non plus, mais il ira très bien pour la phase de groupes, pas de souci", a annoncé le sélectionneur, qui n'est pas plus inquiet que cela à ce sujet.