Petite galère pour les Diables Rouges, privés de Thibaut Courtois contre les Gallois

Roberto Martinez était un homme heureux. Le coach espagnol va disputer dans un an son troisième grand tournoi à la tête des Diables Rouges, qui ont validé ce soir leur ticket pour le Mondial 2022 en battant l'Estonie 3-1.

S'il se montrait satisfait, le sélectionneur a tout de même donné de mauvaises nouvelles: Thibaut Courtois ne jouera pas mardi contre le Pays de Galles. "Le groupe entier sera du déplacement, hormis Thibaut Courtois qui va rentrer en club. Il ne s’est pas entraîné toute la semaine et doit suivre un programme individuel", a-t-il précisé en conférence de presse, avant de motiver certains jeunes qui pourraient avoir une chance. "Wout Faes et Dante Vanzeir se sont très bien adaptés au groupe et j’attends d’eux qu’ils soient prêts pour le dernier match. Dante est un attaquant très intelligent et Wout a acquis beaucoup d’expérience, à Reims, dans le système à trois. À Cardiff, l’environnement sera hostile face à une équipe qui voudra se qualifier pour les barrages".