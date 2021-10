Des cadres pour la fête des voisins: voici le onze probable des Diables Rouges face à la France

La demi-finale de la Ligue des Nations, c'est déjà ce soir pour nos Diables Rouges. Notre équipe nationale affronte une redoutable équipe de France, pour un match à l'apparence de revanche, 3 ans après le dernier duel au Mondial 2018.

La Belgique ne pourra pas compter sur Thorgan Hazard. Jason Denayer n'est pas encore totalement préparé et devrait donc être préservé en vue de notre prochaine rencontre. Côté satisfaction, les Diables Rouges pourront compter sur Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Alderweireld et Vertonghen sont prêts à jouer. Un onze de base classique devrait donc être aligné.

Rappelons que la rencontre débutera à 20h45. A suivre en direct sur RTL Sport et Club RTL !

La composition probable

Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne - E. Hazard, De Bruyne, Lukaku.