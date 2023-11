Pour Jan Vertonghen, "la nouvelle génération peut aller vraiment loin"

Jan Vertonghen, joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges, était plein d'espoir à l'issue de la victoire contre l'Azerbaïdjan (5-0), dimanche à Bruxelles. Après avoir refermé le chapitre des qualifications pour l'Euro 2024 avec succès, le défenseur central porte son regard vers l'avenir, avec une équipe qui "peut aller vraiment loin".

"La nouvelle génération est arrivée", s'est réjoui l'homme aux 153 présences avec les Diables qui a traversé les années depuis sa première apparition en équipe nationale, en 2007. "Nous sommes prêts à faire mieux que la 'génération dorée'. Les jeunes sont motivés et prêts. S'ils gardent les pieds sur terre, ils peuvent aller vraiment loin", a-t-il commenté avec l'expérience qui le caractérise.

En attendant, il reste à 36 ans l'un des piliers de l'équipe nationale. Comme un certain Romelu Lukaku, de six ans son cadet, qui a rendu une bien belle partition contre l'Azerbaïdjan avec quatre buts en une mi-temps. "C'est un phénomène", a reconnu Vertonghen. "Un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Belgique. Il est très important sur le terrain, et pour les jeunes sur le côté de celui-ci."