Premier rassemblement après la retraite de Kompany: son leadership va manquer à certains Diables rouges

Le rassemblement des Diables Rouges en vue des matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (5 septembre) et l'Islande (8 septembre) est le premier depuis l'annonce de la retraite de Vincent Kompany pour se consacrer à son rôle d'entraîneur d'Anderlecht. La "présence" et le "leadership" du désormais ancien défenseur central vont manquer à Thomas Meunier et Axel Witsel, venus mercredi en conférence de presse à Tubize.

"On sentait la différence quand il était sur le terrain"

"Footballistiquement, on a de quoi faire pour le remplacer", a commencé Meunier. "Vincent a une certaine présence, c'est quelqu'un que l'on remarque. Il a toujours eu cette relation un peu enseignant-élève. Il était toujours prêt à parler tactique, il était du genre à stopper l'entraînement pour poser des questions au coach, des choses comme ça. Il était déjà un peu dans cette idée-là. C'est quelqu'un qui s'est super investi pour l'équipe nationale, à tous points de vue. Sa présence au niveau professionnel va peut-être créer un manque."

"Son leadership va nous manquer", a confié pour sa part Witsel. "C'est quelqu'un d'important, qui a de l'expérience, qui parle beaucoup sur le terrain et en dehors. On sentait la différence quand il était sur le terrain ou non. Ce sera à nous collectivement à régler l'absence de Vincent", a conclu le médian de Dortmund.