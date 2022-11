Promesse tenue: les Diables Rouges ont rencontré des travailleurs migrants au Qatar (photo)

Les Diables Rouges ont rencontré des travailleurs qui ont émigrés au Qatar, mardi soir après leur entraînement. "Cette rencontre est la première de plusieurs actions de la fédération belge pour mettre en lumière la situation des travailleurs migrants au Qatar", a rapporté l'Union belge de football sur Twitter.

Sur une photo partagée par la Fédération belge de football, le sélectionneur national Roberto Martinez et les Diables Rouges posent avec des travailleurs migrants. Les conditions de travail des travailleurs qui ont contribué à bâtir les stades de la Coupe du monde de football au Qatar ont déjà fait grand bruit en occident. Ces travailleurs provenaient souvent de pays voisins et surtout de pays pauvres et étaient employés au Qatar dans des conditions dégradantes, ont rapporté plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.

Certaines sources ont évoqué jusqu'à 6500 décès survenus parmi eux durant la phase de construction des enceintes sportives.