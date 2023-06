Quatre nouveaux-venus dans la sélection de Domenico Tedesco

Domenico Tedesco a dévoilé mardi sa sélection pour les matches de qualification pour l'Euro 2024 du samedi 17 juin contre l'Autriche à Bruxelles et du mardi 20 juin face à l'Estonie à Tallinn. On trouve quatre nouveaux-venus dans cette sélection: le gardien du Standard Arnaud Bodart, le défenseur de Burnley Ameen Al-Dakhil, l'ailier du Cercle de Bruges Olivier Deman et le milieu de terrain de Genk Mike Trésor, élu lundi Joueur de la saison en Jupiler Pro League.