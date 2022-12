Quelques pistes européennes et un challenge exotique: voici où pourrait rebondir Eden Hazard

Eden Hazard ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale espagnole. Le joueur de 31 ans, qui a pris sa retraite internationale récemment, est sous contrat jusqu'en 2024 au Real Madrid. Mais le club ne compte plus sur lui, pas plus que son entraîneur Carlo Ancelotti, ce qui devrait faciliter un départ, qu'Hazard n'écarte désormais plus. Même s'il privilégierait un départ cet été, afin de permettre à ses enfants de terminer l'année scolaire dans leur école actuelle.

Mais où ira-t-il ? Selon Sky Italia, l'Inter Milan pourrait tenter le coup cet hiver, si tant est qu'Eden Hazard accepte une baisse salariale colossale. L'aide de Lukaku, proche du numéro 10, pourrait être utile. En Angleterre aussi, certains clubs, notamment Newcastle et Aston Villa, pourraient se renseigner, mais jusqu'ici, rien de concret.

Le journal L'Equipe annonce de son côté qu'Hazard pourrait privilégier un passage en MLS, dans le championnat américain, pour retrouver ses sensations loin de la pression médiatique qui entoure les championnats européens. Divers clubs pourraient se manifester, misant notamment sur un gros coup marketing.