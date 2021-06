Nacer Chadli: "Je pense qu'on a fait le plein de confiance pour le début de l'Euro"

Voici la réaction de Nacer Chadli après la victoire de la Belgique contre la Croatie (1-0) dimanche soir au stade Roi Baudouin.

"C'était important pour moi de tenir 65-70 minutes. C'était important car j'ai eu beaucoup de blessures cette saison", a déclaré Nacer Chaldi à l'issue de la rencontre au micro de la RTBF. "Et aussi, parce qu'on a essayé un nouveau système, et je pense que ça a bien été. Les 5 premières minutes, on a eu dur à trouver nos marques, et puis ça été mieux. En 2e période aussi. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a tenu le zéro derrière, c'est important ça aussi. Je pense qu'on a fait le plein de confiance pour le début du tournoi".

Le joueur de l'Istanbul Basaksehir détaille ce nouveau système: "En perte de balle, on est à 3 milieux à plat devant la défense. Il fallait trouver la bonne recette pour presser leur milieu de terrain qui tournait bien. En possession, c'était notre formation habituelle".

"Tout le monde doit être prêt pour un tournoi comme l'Euro", a-t-il ajouté. "Il y a 26 joueurs, il faut être prêt pour jouer les matches car il y a toujours des blessures, des suspensions. Le plus important, c'est de pouvoir aider l'équipe".