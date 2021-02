Red Flames: une absente de marque contre les Pays-Bas

La joueuse des Red Flames Laura De Neve sera absente contre les Pays-Bas jeudi en match amical à cause d'une blessure au pied.

Laura De Neve doit déclarer forfait pour le match amical entre la Belgique et les Pays-Bas jeudi. La joueuse d'Anderlecht, 26 ans, est blessée au pied, a annoncé mercredi l'Union belge de football (RBFA).

Les Red Flames (FIFA 17) disputeront cette semaine deux matches amicaux de gala. Après la réception des Pays-Bas (FIFA 4) jeudi, la Belgique recevra l'Allemagne dimanche (FIFA 2).

Les deux rencontres, qui se joueront au Stade Roi Baudouin, sont organisées dans le cadre du projet 'Three Nations, One Goal' pour la candidature conjointe de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne pour l'organisation du Mondial féminin 2027.