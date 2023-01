Roberto Martinez a un accord verbal avec le Portugal

(Belga) L'ancien sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez aurait trouvé un accord verbal avec la Fédération portugaise de football (FPF) pour succéder à Fernando Santos sur le banc de la sélection nationale, a révélé samedi le site The Athletic.

Vendredi soir, The Telegraph avait déjà annoncé que Martinez était dans le viseur du Portugal, où Fernando Santos a quitté son poste après le Mondial au Qatar. La Seleçao a été éliminée en quarts de finale par le Maroc (1-0). Selon la presse portugaise, José Mourinho (AS Roma), l'entraîneur des espoirs Rui Jorge, l'ancien entraîneur de Wolverhampton Bruno Lage et l'entraîneur de Fenerbahçe Jorge Jesus sont d'autres candidats possibles au poste. Si Martinez obtenait le poste, il deviendrait le premier Espagnol à diriger la sélection portugaise. Martinez avait annoncé son départ des Diables Rouges tout de suite après l'élimination au premier tour du Mondial. Il était à la tête de la Belgique depuis 2016 et avait obtenu le meilleur résultat de l'histoire de l'équipe nationale en terminant troisième du Mondial en Russie. (Belga)