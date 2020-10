Roberto Martinez après la défaite en Angleterre: "Nous avons été malheureux devant les buts" (vidéo)

La Belgique a été battue 2-1 par l'Angleterre, dimanche, à Wembley (Londres), dans son troisième match du groupe 2 de la Ligue des Nations. Romelu Lukaku avait pourtant ouvert le score sur penalty (16e), mais les Anglais ont renversé la situation grâce à un penalty de Marcus Rashford (39e) et à une frappe de Mason Mount déviée par Toby Alderweireld (65e). Les 'Three Lions' prennent la tête du groupe avec 7 points, dépassant les Diables Rouges, bloqués à 6.

"Je pense qu’on a été malheureux devant les buts", a estimé le sélectionneur national Roberto Martinez. "Dans l’ensemble comme équipe, on a été compacts et on a eu de bons moments. On a failli arracher un bon résultat et ce, en dépit des absences de joueurs comme les frères Hazard, Thibaut Courtois ou Jan Vertonghen."

