Roberto Martinez: "Dante Vanzeir est une belle histoire du football belge"

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, ce proverbe se vérifie dans la sélection qu'à dévoilé Roberto Martinez ce vendredi midi. Romelu Lukaku et Michy Batshuayi sont tous les deux blessés et absents de la liste du sélectionneur qui a retenu Christian Benteke, Divock Origi et Dante Vanzeir.

Si Benteke était appelé lors des dernières sélections, son temps de jeu est très pauvre (à peine 36 minutes sur les 10 derniers matchs de Diables où il était présent dans le groupe). Il aura, peut-être, l'occasion de débuter comme titulaire samedi prochain contre l'Estonie.

Divock Origi aussi profite des places laissées libres en attaque pour faire son retour dans le groupe des Diables. Le joueur de Liverpool n'a plus joué avec les Diables depuis plus d'un an lors qu'un match amical contre la Côte d'Ivoire le 8 octobre 2020.

Enfin, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise Dante Vanzeir est appelé pour la première fois chez les Diables. "Dante Vanzeir est une belle histoire du football belge", a déclaré Martinez en conférence de presse." Il a été meilleur buteur en D1B la saison dernière, son évolution a été merveilleuse, il a trouvé une maison à l’Union. Il a déjà inscrit 10 buts cette saison à 23 ans. C’est à lui de se montrer, de prendre du plaisir."

"Dante est un buteur qui est habitué à jouer dans un système à deux attaquants", continue d'analyser Martinez. "Nous devons le voir dans l’environnement des Diables pour voir ce qu’il peut amener avec les Diables et voir comment il s’adapte à l’environnement."

En l'absence de Romelu Lukaku, titulaire habituel à la pointe de l'attaque, Roberto Martinez a évoqué qui pourrait prendre sa place et souligne les différentes options qu'il a a sa disposition. "Romelu est très complet et personne n’a le même profil que lui mais je pense que Benteke peut par exemple être un très bon point d’appui. Origi, Vanzeir, De Ketelaere ou même Trossard peuvent jouer si on recherche plus la profondeur donc nous avons des possibilités différentes pour remplacer Romelu".

"A moins d’un an de la Coupe du Monde, chaque match est important pour avoir sa place. Christian a toujours montré qu’il était prêt. Idem pour Origi qui a peu de temps de jeu en club et pour qui c’est l’occasion de prendre du temps de jeu", a terminé le sélectionneur.