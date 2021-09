La Belgique s'est imposée 2-5 face à l'Estonie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Alexis Saelemaekers était ravi à la fin de la rencontre.

"Dans l'ensemble c'était une prestation intéressante." analyse Alexis Saelemaekers à la fin du match. "J'ai donné le maximum pour aider l'équipe à gagner ce match qui était important pour nous."

"Je me suis bien senti avec toute l'équipe" poursuit le jeune joueur de l'AC Milan. "j'ai bien intégré ce groupe. Aujourd'hui il ne faut pas regarder ma prestation personnelle mais la victoire collective." Sa place dans l'équipe 7 fois championne d'Europe y est pour beaucoup dans le développement du joueur. "Avec l'expérience que j'ai acquise à l'AC Milan c'est plus facile (de s'intégrer dans l'équipe des Diables), des grands joueurs j'en ai déjà côtoyé et l'expérience du haut niveau j'en ai un peu avec la Serie A."

A la fin du match, Roberto Martinez a adressé quelques mots à Saelemaekers qui a accepté de les révéler à l'interview. Le sélectionneur lui a dit qu'il aimait sa hargne sur le terrain, mais il l'a dit d'une manière plus décalée. "Je ne sais pas si je peux le dire." explique Alexis, sourire aux lèvres. "Il a dit : 'J'adore tes cojones'. Il m'a dit ça parce que j'ai fait une petite erreur en début de match mais j'ai continué à jouer mon football et il a apprécié."

De son côté, Roberto Marinez a expliqué qu'il est "toujours important de marquer des buts. Gagner 2-5 c'est bien mais encaisser 2 buts c'est moins bien. On a créé beaucoup d'occasions mais je suis content de l'entente sur le terrain. Ces rassemblements de septembre ne sont pas les plus faciles. Il y a de la déconcentration et ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent." a regretté le tacticien espagnol.

Lorsqu'on lui demande d'analyser les deux buts encaissés par ses joueurs, Martinez désigne un responsable...lui-même. "Pour le premier but encaissé, il faut féliciter les Estoniens pour leur début de match. Pour le deuxième, c'est dû à la distraction liée aux changements. C'est probablement plus de ma faute que de celle des joueurs. On est resté fidèle à notre jeu et très mature."