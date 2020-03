Roberto Martinez heureux du changement de format de la Ligue des Nations: "La compétition est encore mieux"

Roberto Martinez a accueilli avec enthousiasme les nouveautés pour la seconde édition de la Ligue des Nations. Le sélectionneur national voit d'un bon œil le passage à quatre équipes par groupe en phase de poules. "C'est bénéfique pour tout le monde, les groupes seront très compétitifs", a-t-il répété à l'envi après avoir hérité de l'Angleterre, du Danemark et de l'Islande.



"La Ligue des Nations était déjà une bonne compétition mais elle est encore mieux maintenant", a ajouté le Catalan mardi soir à la "Beurs van Berlage" d'Amsterdam, théâtre du tirage au sort de cette compétition continentale qui remplace les matches amicaux. "Trois équipes dans un groupe, c'était un peu difficile. Nous aurons de très bons matches à disputer dans une poule compétitive." "C'est un groupe familier mais évoluer sur un terrain neutre ou à Wembley et Bruxelles, c'est très différent. Jouer deux fois contre l'Angleterre est assez excitant. Pour les supporters, c'est toujours spécial de pouvoir se rendre à Wembley. Le Danemark et l'Islande sont aussi des équipes compétitives. C'est un bon tirage", a assuré Martinez, qui est toutefois resté évasif quant l'éventuelle prolongation de son contrat, qui expire à l'issue de l'Euro. "Il n'y a pas de date butoir concernant les discussions. Il s'agit davantage de prendre la bonne décision que de la prendre rapidement."

Gareth Southgate, sélectionneur anglais, aura l'occasion de prendre sa revanche contre la Belgique après deux défaites à la Coupe du monde 2018. "Une double confrontation contre la Belgique, que nous n'avons pas beaucoup affronté ces dernières années, c'est vraiment bien", a lancé le technicien des Three Lions, lui aussi convaincu par la Ligue des Nations. "Nous avons vraiment apprécié la première édition. Jouer des matches à enjeu contre de bonnes équipes à la place d'amicaux, c'est excitant." La Belgique disputera ses six matches du groupe A2 entre septembre et mi-novembre 2020. En cas de première place, les Diables joueront le Final Four, prévu du 2 au 6 juin 2021 chez un des quatre finalistes.