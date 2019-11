Roberto Martinez l'affirme: "Oui, l'équipe est plus forte qu'il y a un an"

Voici la réaction du sélectionneur Roberto Martinez après la victoire de la Belgique contre Chypre (6-1) mardi soir lors de la dernière journée des qualifications pour l'Euro 2020.

La Belgique a ponctué son année 2019 avec une dixième victoire de rang, terminant sa campagne qualificative pour l'Euro 2020 avec un bilan tout aussi irréprochable qu'inédit de 30 points sur 30. Mardi soir au stade Roi Baudouin, les Diables Rouges se sont imposés (6-1; résumé) devant Chypre.

"Oui, l'équipe est plus forte qu'il y a un an", a affirmé Roberto Martinez au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre. "L'équipe a développé en groupe une manière de travailler. A chaque rassemblement, l'équipe devient plus forte. Donc je peux dire que l'équipe est plus forte que lors de la Coupe du monde. On a plus d'options, on a plus de compétition pour les places dans l'équipe. On doit continuer à travailler. On doit faire attention, c'est cela le niveau international. 2019 a été une année fantastique. On a grandi. On est premier au classement FIFA. Et on peut dire que nos qualifications ont été exceptionnelles".

"J'étais très heureux du match de ce soir. C'était un match important. Un match de qualification. Nous avons fait 7 changements par rapport au match face à la Russie. Dans les premières minutes, il a fallu trouver les automatismes, se comprendre. Puis on a vu le caractère profond de ce groupe dès qu'ils ont commencé à jouer ensemble. C'est une performance fantastique. On a 30 points en 10 matches, c'est historique. Les joueurs le méritent", a-t-il conclu.