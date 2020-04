Roberto Martinez: "La revalidation d'Eden Hazard se déroule bien"

"La revalidation d'Eden Hazard se déroule bien", a indiqué Roberto Martinez dans une interview à nos confrères du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws. "Il ne connait aucune complication et va pouvoir recommencer à courir bientôt. Je suis persuadé qu'il va revenir plus fort. Il a eu de la 'chance' de pouvoir être opéré juste avant la pause liée au coronavirus. Il ne rate donc aucune rencontre en ce moment, c'est positif pour lui".

Le sélectionneur des Diables Rouges a également révélé qu'il n'y avait pas d'avancée concernant la prolongation de son contrat, qui vient à échéance le 30 juin prochain. "Je ne cache pas le fait que mon contrat expirera le 30 juin. Mais je continuerai à travailler tous les jours pour préparer l'avenir du football belge et des Diables Rouges. Je fais comme si j'allais être là pour les prochains grands tournois. C'est comme ça que ça doit être. À ce stade, tout reste évidemment calme et nous nous approchons de cette date. D'ici là, nous en saurons plus".