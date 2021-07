Rien ne change chez les Diables Rouges: Roberto Martinez confirme qu'il reste

L'Euro 2020 est terminé depuis quelques jours déjà pour nos Diables Rouges, en quart de finale contre l'Italie. Roberto Martinez était alors cité par certains sur le départ après avoir bâti quelque chose de solide, mais auteur de choix discutés contre l'Italie en quart de finale de cet Euro.

En conférence de presse ce jeudi, Martinez a confirmé qu'il ne comptait pas quitter le navire. "Il y a eu beaucoup de discussions autour de mon futur, mais je n'ai jamais dit que je voulais partir", a précisé l'Espagnol. "Nous avons eu une vraie déception mais une fois que cela se passe, tu dois te relever et te reconcentrer rapidement. Nous avons 3 matchs importants en septembre. Je suis totalement concentré sur ces matchs. Ensuite, il y aura le 'final four' de la Nations League que nous ne négligerons pas. Faut-il rappeler qu'on a battu l'Angleterre et le Danemark, deux demi-finalistes de l'Euro, en phase de groupes de la Nations League ? Donc ce Final Four nous tient à coeur. Je veux rebondir après cette déception pour être prêt en septembre et en octobre".

Selon lui, il n'y a en réalité qu'un seul élément qui puisse le pousser à s'en aller. "Je suis toujours le coach et le directeur technique. Nous créons un environnement de haute performance, qui évolue pour nous rendre meilleurs au fil des années. Je ne penserai jamais à moi, il ne s'agira jamais de cela. Le moment où je sentirai que je ne peux plus rien apporter au football belge, alors je serai le premier à m'en aller. Mais ce ne sera jamais pour une autre raison", a-t-il précisé.

Roberto Martinez est sous contrat avec la Belgique jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022.