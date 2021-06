Voici la réaction de Roberto Martinez après la victoire de la Belgique contre la Croatie (1-0) dimanche soir au stade Roi Baudouin.

"On a changé complètement notre façon de jouer sans ballon, ce qui a pris un peu de temps, d'où notre difficulté à rentrer dans le match. On a ensuite réussi à s'adapter et on a pu faire mal à cette équipe croate", a déclaré Roberto Martinez à l'issue de la rencontre au micro de la RTBF. "On voulait montrer que l'on pouvait défendre de manière différente. Ça nous apporte de la flexibilité. Ça dépendra bien évidemment de notre adversaire et du type de match, mais c'est important de pouvoir s'adapter très vite dans une compétition comme l'Euro".

L'Espagnol veut soulever un point positif: "Le gros point positif de la rencontre, c'est qu'on a su mettre de l'intensité pendant 90 minutes. On a fait un bon travail d'équipe, et il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Thibaut Courtois réaliser un arrêt".